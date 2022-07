„Picnic“: Burgenland im Herzen

Bei dem Treffen erinnerten sich die Teilnehmer an alte Zeiten – und auch zwei neue Miss Burgenland aus New York waren dabei. Emily und Kayla – die beiden Miss Burgenland New York strahlten beim Treffen der Auslandsburgenländer um die Wette. Um beim traditionellen „Picnic“ in Moschendorf teilnehmen zu können, reisten sie aus New York ins Südburgenland.

„Die Großeltern väterlicherseits sind hier geboren. Ich bin aufgeregt, weil ich hier viel über meine Wurzeln erfahren kann. Auch meine Urgroßmutter ist hier geboren, ich habe viele Vorfahren hier“, sagte Emily Neubauer, Miss Burgenland New York 2020. Ihre Mutter sei schon vor 30 Jahren Miss Burgenland gewesen, ebenso wie viele ihrer Freundinnen – hier herzukommen sei ein Traum gewesen, genauso wie zur Miss gewählt zu werden, so Kayla O’Neill-Tanczos, die Miss Burgenland New York 2022.

Auslandsburgenländertreffen zum 60 Mal

Das Treffen der Auslandsburgenländer fand heuer zum sechzigsten Mal statt. Es ist das erste Treffen ohne Walter Dujmovits als Präsident – er war 36 Jahre lang an der Spitze der „burgenländischen Gemeinschaft“. Sein Nachfolger ist Eduard Nicka. „Ich habe eine lange Vergangenheit in der burgenländischen Gemeinschaft. Ich habe sehr viel gegeben – und Gott sei Dank hat sie auch eine Zukunft, weil mein Nachfolger, Edi Nicka, die Sache sehr sehr gut macht“, meinte Dujmovits.

Die Burgenländische Gesellschaft habe die Aufgabe diese Verbindung herzustellen und nicht abreißen zu lassen und zu fördern. Vor allem gehe es auch darum, den ausgewanderten Burgenländerinnen und Burgenländern in Amerika das Gefühl zu geben, dass sie nicht vergessen werden, so der neue Präsident der Burgenländischen Gemeinschaft Eduard Nicka.

Freundschaften aufrecht erhalten

Kein Wunder also, dass manche Freundschaften – trotz der Auswanderung – schon seit Jahrzehnten bestehen. Inge Huber lebt in New York" und wurde in Tobaj geboren, ging dort zur Schule und besucht immer ihre Schulfreundinnen. Es sei immer sehr schön, wenn sie kommt – dann steht immer ein Heurigenbesuch auf dem Programm, so Erika Schapfl aus Tobaj.

Auch für die jüngere Generation ist der Besuch im Burgenland nicht mehr wegzudenken. Ariana Drauch-Di Maggio war „Miss Burgenland New York 2010“. Für sie war es der zehnte Besuch im Burgenland. Es seien immer die Lieblingssommerferien gewesen, so Drauch-Di Maggio – gewohnt werde bei den Großeltern in Zahling und heuer sei es zum ersten Mal mit ihrem Ehemann, dem es in Österreich auch gefallen würde. So wird wohl auch in Zukunft weiterhin Besuch aus Amerika ins Burgenland kommen.