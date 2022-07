Zwei Staatsmeister-Titel für Pichler

Pichler und der Niederösterreicher Patrick Ofner setzten sich im Finale des Doppel-Bewerbs gegen das topgesetzte Duo Neil Oberleitner und Lukas Neumayer durch. Im Mixed-Doppel feierte Pichler mit der Niederösterreicherin Irina Dshandshgava im Finale am Samstag einen Zweisatzerfolg gegen Gregor und Nadja Ramskogler. Die Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf gehen am Sonntag mit den Final-Spielen der Einzel-Bewerbe zu Ende. Bei den Damen kämpfen Melanie Klaffner und Julia Grabher um den Titel, bei den Herren Lukas Neumayer und Filip Misolic.

Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf Bereits zum 14. Mal werden im burgenländischen Obernpullendorf die Tennis-Staatsmeisterschaften ausgetragen. Neben den Bewerben gibt es auch ein Benefiz-Turnier.

Charity-Turnier mit Profis und Promis

Eines der Hightlights vor den Finaltagen war das traditionelle Charity-Turnier, bei dem frühere Profisportler, Promis und auch noch aktive Sportler für die gute Sache mitspielten. Mit dabei waren etwa ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, Rohlstuhltennis-Staatsmeister Nico Langmann und ÖFB-Tormanntrainer Robert Almer.