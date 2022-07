Politik

MFG will in bis zu 30 Gemeinden antreten

Die Partei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) will bei den Gemeinderatswahlen im Burgenland am 2. Oktober in „bis zu 30“ Gemeinden antreten, sagte Landessprecher Helmut Eller am Samstag beim Wahlkampfauftakt in Oberschützen (Bezirk Oberwart).