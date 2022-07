Schon jetzt so viele Verkehrstote wie 2021

Von Jänner bis Ende Juni starben acht Menschen im Burgenland bei Verkehrsunfällen. Damit wurde laut VCÖ der Gesamtwert des Vorjahres heuer schon zur Jahresmitte erreicht. Allein im Juni berichtete der ORF Burgenland von drei Todesopfer im Straßenverkehr: Ein 28-Jähriger starb am vergangenen Montag als er mit seinem Pkw auf der A6 von der Fahrbahn abkam – mehr dazu in 28-jähriger Lenker bei Unfall auf A6 getötet. Am 18. Juni starb ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver in Pama – mehr dazu in Ein Toter und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen und Anfang Juni starb eine 53 Autofahrerin bei einer Kollision mit einem Zug in Gols – mehr dazu inPkw von Zug erfasst: Frau starb.

ORF

Hitze erhöht Unfallrisiko

Als Hauptunfallursachen gelten grundsätzlich Ablenkung – etwa durch das Handy am Steuer – sowie zu hohes Tempo. Im Sommer rechnen Experten mit einem weiteren Anstieg der Todeszahlen. Denn gerade bei Schönwetter steigt das Risiko für schwere Unfälle. Hitze macht nämlich auch unaufmerksamer und mindert die Konzentration. Damit steigt die Unfallgefahr im Straßenverkehr. Eine aktuelle Studie der Statistik Austria zeigt, dass an Hitzetagen mit Temperaturen von 30 Grad oder mehr in Österreich um 25 Prozent mehr Unfälle mit Verletzten passieren als an kühleren Tagen – mehr dazu in Mediziner warnen vor Unfallgefahr durch Hitze.

Verkehrspsychologin zu Unfällen bei Hitze Verkehrspsychologin Bettina Schützhöfer spricht unter anderem über die häufigsten Unfallgründe im Straßenverkehr.

Schützhöfer: Hitze fördert auch Aggressionsneigung

Hitze sei ein physiologischer Stressfaktor, der zu verringerter Konzentrationsleistung und zu erhöhter Ermüdbarkeit führe und das fördere Fahrfehler, meinte auch Verkehrspsychologin Bettina Schützhöfer im „Burgenland heute“-Gespräch am Samstagabend. Außerdem erhöhe der Stressfaktor Hitze, vor allem in Kombination mit Baustellenlärm auch die Aggressionsneigung und auch das führe zu erhöhter Unfallgefahr.