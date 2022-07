„Der Bockerer“ vor Premiere in Kobersdorf

Mit dem Bockerer feiern die Schlossspiele Kobersdorf auch ihr 50-jähriges Bestehen. Den rebellischen Fleischhauer und kritischen Geist Karl Bockerer spielt Intendant Wolfgang Böck. Die letzten Proben laufen derzeit. Unermüdlich wird das Theaterstück „Der Bockerer“ von Ulrich Becher und Peter Breses erarbeitet.

Persönliche Rebellion gegen Nazi-Regime

Der Inhalt des Stücks: Einmal in der Woche treffen einander Karl Bockerer, seine Frau Binerl, sein Freund Hatzinger und der jüdische Rechtanwalt Dr. Rosenblatt zum Tarockabend. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich bringt das Leben des einfachen Fleischhauers Bockerer durcheinander. Er versteht die Welt nicht mehr, behält aber seinen scharfen Verstand, seinen bissigen Humor und seine Schlagfertigkeit und rebelliert auf seine ganz persönliche Art gegen das Nazi-Regime.

„Nach 1945 ist die Menschheit nicht gescheiter geworden und darum sind, glaube ich, solche Stücke sehr, sehr wichtig“, sagte Regisseur Claus Tröger. Es sei insofern für das Publikum „verträglich“, weil es ermögliche, dass die Komödie sehr nahe neben der Tragödie liege. Dadurch könnten solche problematischen Themen unterhaltend angenommen werden und es bleibe doch etwas über, was der Zuschauer mitnehmen könne.

Böck: „Das ist einfach eine tolle Rolle“

Der bissige Humor soll also bei aller Ernsthaftigkeit nicht verloren gehen. Wenn man in Österreich irgendeinem Schauspieler die Rolle den Bockerer anbieten würde, würde kaum einer nein sagen, meinte Böck: „Das ist einfach eine tolle Rolle. Es ist eine Herausforderung, diese Rolle – darum will man ihn auch spielen.“ Neben Wolfgang Böck sind dieses Jahr bei den Schlossspielen Kobersdorf auch Maria Hofstätter, Wolf Bachofner, Markus Freistätter und Andy Halwaxx zu sehen. Premiere ist kommenden Dienstag, gespielt wird bis 31. Juli.