Spitäler bereiten sich auf neue Welle vor

Im Burgenland gibt es einen Stufenplan zwischen dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt und der KRAGES, der Burgenländischen Krankenanstalten GmbH. Dieser sei mit dem Land auch akkordiert, hieß es vom Land. Urlaubssperre gebe es weder im Spital in der Landeshauptstadt noch in den fünf KRAGES-Häusern, die Mitarbeitenden sollten ihren Erholungsurlaub auch konsumieren können, erklärten die Sprecher.

Spitäler: Viel an Erfahrung gewonnen

Stationen seien aktuell ebenfalls keine gesperrt, wobei man inzwischen viel besser auf die Situation vorbereitet sei als zu Pandemiebeginn. Man habe einiges an Erfahrung gewonnen. Zurzeit befinden sich im Burgenland laut dem Koordinationsstab Coronavirus 33 CoV-Kranke in Spitalsbehandlung, drei von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden – mehr dazu in 330 Neuinfektionen.