Mehr als 3.200 CoV-Infizierte

Exakt 3.234 Burgenländerinnen und Burgenländer waren zum Schulschluss aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Eine Steigerung von 217 Personen im Vergleich zum Vortag – mehr dazu in 379 CoV-Neuinfektionen, ein Todesfall. Am Freitag wurden 353 neue Fälle im Burgenland gemeldet. Hinzu kommt ein weiteres Todesopfer, das zu beklagen ist. Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

ORF

In den heimischen Spitälern blieb die Lage am Freitag weitgehend unverändert. 35 Covid19-Patientinnen und Patienten wurden isoliert versorgt. Davon befanden sie laut dem Koordinationsstab des Landes drei Burgenländerinnen und Burgenländer in intensivmedizinischer Behandlung.