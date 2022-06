Militär-Fallschirmsprung-WM: Positive Bilanz

Vor einer Woche wurde in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing die österreichische Fahne gehisst und damit erstmals im Burgenland eine Militärweltmeisterschaft im Fallschirmspringen eröffnet – mehr dazu in Start für Militär-WM im Fallschirmspringen.

Am Mittwoch ging die WM mit einer großen Abschlusszeremonie und der Siegerehrung rund um die Kaserne in Güssing und auf dem Flugplatz im benachbarten Punitz zu Ende. 350 Sportlerinnen und Sportler aus 37 Nationen waren in den vergangenen Tagen im Burgenland zu Gast und stürzten sich mit ihren Fallschirmen in die Tiefe – in den Disziplinen Figuren-, Formations- und Zielspringen.

Bundesheer: Viermal Gold, zweimal Bronze

Über ein historisch starkes Ergebnis darf sich dabei das österreichische Bundesheer freuen. Mit viermal Gold und zweimal Bronze sorgten die heimischen Heeressportler- und sportlerinnen für das beste Abschneiden seit 30 Jahren. Österreich landete damit im Medaillenspiegel auf Rang drei. Die erfolgreichste Nation dieser Weltmeisterschaft wurde- wie erwartet – Deutschland.