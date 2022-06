Walstead Leykam Druck: Wechsel im Vorstand

Poppe sei in seiner Periode als Vorstandschef maßgeblich verantwortlich gewesen für die strategische und wirtschaftliche Neuausrichtung der ehemaligen Leykam Druckereien sowie für den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs des Unternehmens an die britische Walstead Gruppe 2016.

„Gutheil kompetenter Nachfolger“

Paul Utting, CEO der Walstead Group zeigte sich überzeugt: „Als Vorsitzender des Aufsichtsrates wird er weiterhin prägend für unser Unternehmen tätig sein. Mit Stefan Gutheil konnten wir einen kompetenten Nachfolger finden, der 25 Jahre Erfahrung bei internationalen Unternehmen der Papier- und Verpackungsindustrie mitbringt und diesen Weg fortsetzen kann.“

740 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Walstead Leykam Druck Division ist an fünf Standorten tätig, davon drei in Österreich (unter anderem in Neudörfl und Müllendorf) und je einem Standort in Slowenien und Tschechien. Produziert werden unter anderem Prospekte, Magazine, Kataloge und Telefonbücher. Walstead Leykam beschäftigt 740 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 216,6 Mio. Euro.