379 CoV-Neuinfektionen, ein Todesfall

Das Burgenland hat einen Todesfall zu beklagen. Ein 87-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf ist im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 35 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich zwei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 120.393 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 123.971.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.451 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 190.866 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Meisten Tests in Burgenland und Wien

Das Risiko einer Coronavirus-Infektion vergrößert sich weiter. In allen Bundesländern ging zuletzt der Trend deutlich nach oben, ist aus dem – der APA vorliegenden – Arbeitsdokument der Ampel-Kommission ablesbar. Demnach gibt es auch in keinem Land mehr ein geringes Risiko. Allerdings ist die Farbgebung mittlerweile mit Vorsicht zu genießen. Das hängt mit den Kriterien zusammen, die zu Grunde gelegt werden. Seit kurzer Zeit wird nämlich die Positivitätsrate der Tests bzw. deren Anzahl nicht mehr eingerechnet. Davon profitieren jene Länder, in denen kaum getestet wird. Am meisten wird derzeit in Wien und dem Burgenland getestet – dort gibt es verhältnismäßig auch die meisten nachgewiesenen Infektionen.