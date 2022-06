BH Eisenstadt-Umgebung: Wagner folgt Auer

Wagner war bereits als Stellvertreterin der Bezirkshauptfrau an der BH Eisenstadt-Umgebung tätig, ehe sie 2016 nach Neusiedl am See wechselte und dort die Leitung übernahm. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) verlieh Wagner am Mittwoch ihr Ernennungsdekret.

Bgld. Landesmedienservice

Wagner habe die „nicht immer einfachen“ Agenden als Bezirkshauptfrau schon bisher auf hervorragende Art gemeistert. Daher werde sie auch zukünftig den Herausforderungen der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung erfolgreich begegnen, sagte Doskozil.