Tennis-Staatsmeisterschaften beginnen

Es sind gleich fünf heimische Tennis-Asse, die ab Mittwoch in Oberpullendorf aufschlagen – allen voran David Pichler. Er ist an Nummer sieben gesetzt und trifft in der ersten Runde auf Qualifikant Niklas Waldner. Pichler traf bereits auf Waldner und meint: „Ich weiß, was auf mich zukommen wird.“

Vier weitere Burgenländer im Hauptfeld

Die anderen vier Burgenländer sind mit einer Wildcard im Hauptfeld. Piet Luis Pinter aus Schattendorf (Bez. Mattersburg) und Matthias Ujvary aus Güssing bei den Herren, sowie die Rohrbacherin Leonie Rabl und Kim Kühbauer aus Wulkaprodersdorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung) bei den Frauen. Für beide ist es eine Premiere bei den Staatsmeisterschaften. Die 14-jährige Kühbauer fiebert ihrer Partie gegen Alina Michalitsch schon entgegen.

„Die Vorfreude ist riesig, aber ich bin schon etwas angespannt, weil ich natürlich beweisen will, wie gut ich spielen kann“, so Kühbauer. Zu große Erwartungen will sie an sich selbst aber nicht stellen: „Ich will einfach genießen und mir nicht so viele Gedanken machen.“

Die Tennis-Staatsmeisterschaften finden bereits zum 14. Mal in Folge in Oberpullendorf statt.