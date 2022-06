Sondersendung zu Special Olympics

Die Special Olympics wurden 1968 in Chicago (USA) gegründet. Damals leuchtete erstmals das olympische Feuer für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Die Gründerin der Special-Olympics-Bewegung ist Eunice Kennedy-Shriver.

Schladming als Zentrum in Österreich

In Österreich wurde Schladming zu einem Zentrum der Special Olympics. 1993 und 2017 fanden hier die Weltwinterspiele statt. Auf nationaler Ebene gibt es alle zwei Jahre Bewerbe. Heuer sind wieder die Sommerspiele an der Reihe, erstmals wurde so ein Großereignis im Burgenland ausgetragen. 1.800 Sportlerinnen und Sportler waren dabei. Die Athletinnen und Athleten eint eines: die Freude am Sport.

Spiele im Burgenland 2022

Das Zentrum der Spiele 2022 ist Oberwart, hier werden die Bewerbe in elf der 15 Sportarten ausgetragen, darunter Radsport, Fußball, Stocksport, Schwimmen und Tennis. Das zweite Wettkampfzentrum ist Pinkafeld, wo die Leichtathletik-Bewerbe stattfinden. In Stegersbach werden die Bewerbe im Golf und Reitsport ausgetragen. Die Bowling-Wettkämpfe finden in Parndorf statt.

Sondersendung am Montag

Am Montag widmet sich ein „Burgenland heute Spezial“ den Special Olympics Sommerspielen 2022, die im Burgenland stattfinden und mit der Special-Olympics-Bewegung generell. Die Sendung wird um 18.30 Uhr in ORF2B ausgestrahlt.