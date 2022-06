Special Olympics feiern das Miteinander

Inklusion ist ein großes Thema bei den Special Olympics – bei den Bewerben, aber auch abseits der sportlichen Wettkämpfe. So wurde der „Charity Run“ über 4.000 Meter in Großpetersdorf am Samstag zu einem großen Fest, bei dem im Unified-Bewerb Dominik Lueger und Mikhail Pisanko vom Team Dornau als erste durch das Ziel liefen. Am Samstagabend feierten dann Betreuerinnen und Betreuer, Sportlerinnen und Sportler und Freiwillige im Stegersbacher Reitstall Wagner eine große Party.

Special Olympics: Miteinander im Vordergrund Am dritten Tag bei den nationalen Special Olympics Sommerspielen in und um Oberwart stand das große Miteinander im Vordergrund. Beim Sommernachtsfest in Stegersbach wurde Samstagabend miteinander gefeiert und bei den Sportbewerben am Sonntag haben die burgenländischen Teilnehmer vor allem in jenen Bewerben tolle Leistungen gezeigt, in denen sie mit Menschen ohne Beeinträchtigung angetreten sind.

Gold für das Burgenland im Unified-Tischtennis-Doppel

Am Sonntag holten dann Markus Stögerer und sein Unified-Partner Alfred Wallner im Tischtennis Gold für das Burgenland geholt. Bei den Unified-Bewerben wird ein Duo aus einem beeinträchtigten und einem nicht beeinträchtigten Sportler gebildet.

ORF

Artistik auf dem Pferd

Um das Miteinander zwischen Tier und Mensch geht es beim Voltigieren. Die Mädchen vom Verein Wunderkind in Tobaj zeigten am Sonntag Artistik auf dem Pferd. Den Verein gibt es bereits seit neun Jahren, die Teilnahme an den Special Olympics ist ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte.

ORF

Golf und Kraftdreikampf

Ebenfalls in Stegersbach fanden die Golfbewerbe statt. Gespielt wird einen 9-Loch-Runde. Es gab einen Unified- und einen Einzelbewerb. In der Messehalle Oberwart hatten am Sonntag die „starken Männer“ beim Kraftdreikampf das Sagen. Beim Kreuzheben ist die Hantel bis zu 170 Kilogramm schwer. Auch drei Teilnehmer vom Team Dornau schlugen sich mehr als wacker. Emanuel Horvath etwa brachte beim Kreuzheben 100 Kilogramm in die Höhe – seine persönliche Bestleistung.

ORF

Das Motto „Miteinander stark“ galt ganz besonders beim Tanzen, wo über 300 Zuschauer die Aktiven in der großen Messehalle Oberwart anfeuerten. Besonders bejubelt wurden die burgenländischen Tänzerinnen und Tänzer. Tanzen ist eine Sportart, die bei den Special Olympics besonders gut ankommt.

„Burgenland heute Spezial“ ab 18.30 Uhr

Die Special Olympics Sommerspiele sind am Montagabend ab 18.30 Uhr auch Inhalt eines „Burgenland heute SPEZIAL“ in ORF 2 Burgenland. Wir berichten etwa über die Highlights der Spiele, den Gedanken hinter den Special Olympics und auch die Sportlerinnen und Sportler und ihre Betreuerinnen und Betreuer kommen zu Wort.