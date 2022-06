Special Olympics: Zufriedene Zwischenbilanz

Die burgenländischen Teams sind äußerst zufrieden und stolz auf die Leistungen ihrer Sportlerinnen und Sportler. „Das kann man gar nicht so richtig beschreiben, das muss man miterleben, wie sie sich freuen – egal ob sie etwas gewonnen haben, oder nicht“, sagt etwa Josef Frank von der Diözesansportgemeinschaft Union Burgenland.

Bei den Special Olympics stehen nämlich vor allem die Freude an der Teilnahme im Vordergrund. Spitzenresultate werden aber trotzdem gebührend gefeiert. So etwa der Sieg von Läufer Michael Pisanko vom Team Dornau. Er hat mit seinem Unified Partner Dominik Lueger, der keine geistige Beeinträchtigung hat, den 4000-Meter-Lauf gewonnen.

Zweiter Wettkampftag bei Special Olympics Mit Freude und Feuereifer ist es am Samstag in den zweiten Wettkampftag gegangen – und da wurde gleich auch die ganze Bandbreite der Sommerspiele sichtbar: Radfahren, Bodscha, Tennis, Fußball, Tanzen. Wie Reporter Philip Dirnbeck beobachten konnte, waren Begeisterung und Interesse in der Bevölkerung beachtlich.

„Das war ein sehr gutes Gefühl, vor so vielen Menschen zu laufen war sehr gut“, so Pisanko. Am Sonntag stehen in vielen Sportarten Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Der Montag ist der letzte Tag der Special Olympics Sommerspiele 2022.