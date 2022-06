Doskozil lässt ORF-Gesetz prüfen

Die Landesregierung werde kommende Woche eine Überprüfung des ORF-Gesetzes durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) beantragen. Der ORF müsse seinen Kernauftrag „objektiv, unparteiisch und unabhängig erbringen können“, so Landeshauptmann Doskozil heute in einer Aussednung. Wenn der Stiftungsrat – so wie gesetzlich vorgesehen – mehrheitlich von der Regierung besetzt werde, sei die Unabhängigkeit des ORF nicht gewährleistet. Die unabhängigen Medien sollten die Regierung kontrollieren – nicht die Regierung die Medien, so Doskozil.

Der Landeshauptmann verweist auf Sideletter der frühen und derzeitigen Regierungspartner – mehr dazu in Sideletter-Affäre: Regierung unter Zugzwang. Öffentlich gewordene Chats würden bedenkliche Grenzüberschreitungen aufzeigen, die aber durch das ORF-Gesetz gedeckt seien, sagt Doskozil. Der Verfassungsgerichtshof soll das ORF Gesetz deshalb dahingehend überprüfen.