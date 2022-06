Special Olympics: Gelungene Eröffnungsfeier

Mehr als 4.000 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um gemeinsam den Startschuss der Spiele zu feiern – darunter Athleten, Betreuer, Volunteers, Zuschauer und die Ehrengäste. Auch musikalisches Programm wurde geboten. Die Eröffnungsworte sprach Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

ORF

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) unterstrich in seiner Rede die Bedeutung einer solchen Großveranstaltung gerade in schwierigen Zeiten. „Es geht doch genau darum, dass die Sportlerinnen dieses Fest feiern und eigentlich das Leben an sich feiern. Wenn wir in die jüngste Vergangenheit schauen, dann ist das umso notwendiger“, so Kogler.

ORF

Willkommen geheißen wurden die Athletinnen und Athleten auch von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Danke an euch Sportlerinnen und Sportler, dass ihr hier seid, dass wir das erleben dürfen, dass wir eure Freude sehen, dass wir in eure Gesichter schauen dürfen. Das ist ein derartig besonderer Moment“, so Doskozil.

ORF

Eine besondere Ehre wurde Jennifer Koubek vom Team Dornau aus dem Burgenland zuteil. Sie durfte den Eid der Special Olympics vortragen. Das Special Olympics-Feuer wurde anschließend um 20.30 Uhr in Oberwart entzündet. Bis einschließlich Montag werden sich die 1800 Athletinnen und Athleten in 15 Sportarten miteinander messen.