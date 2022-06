ORF Burgenland

Sommerfest in Frauenkirchen: Unger ist zurück

Am Freitag fand das ORF-Burgenland-Sommerfest in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) statt. Dabei kam es zur langersehnten Rückkehr von ORF-Burgenland-„Wetterfrosch“ Wolfgang Unger.