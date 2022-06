Treibstoff in vielen EU-Ländern noch teurer

In 16 EU-Staaten und in der Schweiz kostet eine 50-Liter-Tankfüllung aktuell mehr als 100 Euro, so der VCÖ. Am höchsten sind die Spritpreise derzeit in Finnland, Dänemark, Griechenland, Schweden und im Nicht-EU-Land Schweiz. Günstiger als in Österreich kann man vor allem in Osteuropa tanken. In Kroatien zahlt man zum Beispiel laut VCÖ-Analyse für 50 Liter Eurosuper um 12,90 Euro weniger als in Österreich, bei Diesel sind es um 11,60 Euro weniger.

Größte Ersparnis in Malta

In Italien, einem der liebsten Urlaubsländer der Österreicherinnen und Österreicher, fällt die Ersparnis dagegen kaum ins Gewicht: Für 50 Liter Eurosuper zahle man gerade um einen Euro weniger als in Österreich, bei 50 Liter Diesel spare man sich im Schnitt drei Euro, heißt es vom VCÖ. Am billigsten tankt man laut VCÖ derzeit in Malta 50 Liter Sprit: Dort erspart man sich gegenüber Österreich bei Eurosuper mehr als 37 Euro, bei Diesel sind es sogar rund 43 Euro.

VCÖ rät zu angepasster Fahrweise

Auf die Preise an den Tankstellen in den Urlaubsländern können die Reisenden keinen Einfluss nehmen, aber sie können spritsparend fahren, rät der VCÖ: Wer zum Beispiel vorausschauend unterwegs ist, rasch in den nächsthöheren Gang schaltet und auf der Autobahn mit 110 oder 100 statt 130 km/h fährt, könne mit einer Tankfüllung rund 15 bis 20 Prozent weiter kommen.