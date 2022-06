Größer und grüner: EZE baut aus

Lange haben die EZE-Betreiber um einen großen Elektromarkt gerungen, nun ist es fix: Nach der Erweiterung wird eine Filiale von „MediaMarkt“ ins EZE einziehen. In der „traditionellen Einkaufsstadt Eisenstadt“ habe laut dem Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) ein Technik-Riese noch gefehlt. „So können und werden wir eine Lücke schließen. Es wird die Stadt wirtschaftlich weiter nach vorne bringen“, so Steiner.

PV-Anlage wird Einkaufszentrum mit Strom versorgen

Für die EZE-Betreiber ist der Elektromarkt ein Frequenzbringer, der es auch leichter macht, andere attraktive Mieter zu finden, etwa aus den Bereichen Textil, Sportfachhandel und Gastronomie. Bei der Erweiterung versuche man laut EZE-Geschäftsführer Matthias Zachs, dem Klimagedanken Rechnung zu tragen.

„Es wird auf den Zubau eine PV-Anlage kommen, mit der werden wir das gesamte Einkaufszentrum umweltfreundlich mit Strom versorgen. Wir werden ausreichend Elektrotankstellen und Fahrradstellplätze installieren. Und wir werden bei der Gestaltung der Außenflächen – insbesondere bei den Parkflächen – so weit wie möglich in den Grünbereich gehen“, so Zachs.

35 bis 40 Mitarbeiter bei „MediaMarkt“

„MediaMarkt“ wird im EZE eine Filiale eröffnen, die alle Warenbereiche und Services abdeckt. „Wir werden ungefähr 35 bis 40 Mitarbeiter beschäftigen. Das ist natürlich immer abhängig von Vollzeit- und Teilzeitkräfte, wir werden einen sehr guten Mix brauchen“, so Vertriebsleiter Richard Zweimüller. In die EZE-Erweiterung werden rund 12 Millionen Euro investiert.