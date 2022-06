Chronik

Ausgesetzte Hundewelpen suchen neues Zuhause

In einem Waldstück in Niederösterreich haben Spaziergänger drei Hundewelpen entdeckt. Die drei putzigen Welpen sind nun bei Eleonore Schandl in der Tierpension in Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) gelandet und suchen nun ein neues Zuhause.