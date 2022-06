Start für Militär-WM im Fallschirmspringen

Mit dem Hissen der Österreichischen Fahne wurden am Mittwoch zum ersten Mal die Militärmeisterschaften im Fallschirmspringen im Burgenland eröffnet. Es war ein historischer Moment für die Montecuccoli Kaserne in Güssing und für das Militär im Burgenland. Athletinnen und Athleten sowie Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter aus insgesamt 35 Länder haben am Gelände der Montecuccoli Kaserne Quartier bezogen. In den nächsten acht Tagen treten sie in drei Disziplinen gegeneinander an.

„Friendship through Sport“

„Es ist ein Renommee für Österreich und für das österreichische Bundesheer. Man darf nicht vergessen, der Militärweltsportverband umfasst 140 Nationen. Das Motto dieses Militärportverbandes ist ‚Friendship through Sport‘, das heißt Freundschaft über den Sport und gerade im militärischen Bereich ist es eine sehr schöne Mission, die da einhergeht“, so Militärkommandant und Chef des Organisationskomitees Gernot Gasser.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Punktlandungen sind gefragt

Für die Athletinnen und Athleten, die alle im Militärdienst aktiv sind, hat am Mittwoch der Wettbewerb im Zielsprung begonnen. Sie werden mit dem Hubschrauber in 1.000 Meter Höhe transportiert. Nach dem Absprung muss ihnen eine Punktlandung gelingen. Die Fallschirmspringer müssen auf einem Punkt landen, der so groß ist wie eine 20 Cent Münze. Hierfür haben sie einen speziell angefertigten Schuh, und versuchen so den Punkt zu treffen. Unter den Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmern gilt das Team aus Deutschland als Favorit. Einen Platz unter den ersten zehn erhofft man sich auch von den Damen aus Österreich.

3.000 Fallschirmabsprünge

Am Flugplatz in Punitz starten am Mittwoch auch die Figursprung-Wettbewerbe. In kurzer Zeit müssen Kreis- und Saltibewegungen gelingen, die die Schiedsrichter zeitgleich via Monitor bewerten. 3.000 Fallschirmabsprünge werden in Güssing und Punitz bis 30. Juli stattfinden. Am Donnerstag, am Tag der offenen Tür für Schülerinnen und Schüler, gibt es auch eine Leistungsschau.