25 Jahre „Wetterfrosch“ Wolfgang Unger

An einem Sommertag im Jahr 1997 gab Wolfgang Unger sein Debüt als ORF-Burgenland-Wetterfrosch und seitdem sind unzählige legendäre Wetterberichte aus dem ganzen Land über den Bildschirm geflimmert. Er berichtet über Menschen und ihre außergewöhnlichen Geschichten oder stellt schräge Fragen von Kalch bis Kittsee. Außerdem bringt Wolfgang die Menschen dazu Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun würden.

In dieser Situation war selbst der Wetterfrosch sprachlos

„Nach 25 Jahren kennen mich die Leute“

„Der Vorteil ist nach 25 Jahren kennen mich die Leute im Burgenland. Ich habe das Glück, dass ich niemandem nachlaufen muss. Es passiert mir oft, dass ich jetzt zum Beispiel auf dem Wochenmarkt in Oberwart bin und plötzlich schreit die Mitzi-Tante von der anderen Straßenseite: ‚Unger was machst du heute?‘ und ich sage dann ‚Mitzi-Tante komm‘ hinüber, wir machen heute etwas’“, so Wolfgang Unger im Burgenland heute Gespräch mit Elisabeth Pauer.

Die Wetterfrosch-Highlights:

Immer mit Humor und Kreativität bei der Sache

Seine Beiträge gestaltet er immer mit einem Augenzwinkern, viel Humor und Kreativität. Das zeigt sich auch bei den Spielen von „Alle gegen Unger“, die er sich vor neun Jahren erstmals für die „ORF Burgenland Sommerfeste“ ausgedacht hat. Urgestein Wolfgang Unger scheut er sich auch nicht davor, einmal baden zu gehen oder seine Wettschulden bei gemeinnütziger Arbeit einzulösen.

Wolfgang Unger in Action bei den Sommerfesten:

„Alle gegen Unger“ beim Sommerfest in Frauenkirchen

Am Freitag, dem 24. Juni 2022, wird er erstmals in diesem Jahr beim ORF Burgenland Sommerfest in Frauenkirchen vor Ort sein und bei „Alle gegen Unger“ antreten. Wöchentlich können Sie entscheiden, in welchem Spiel er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen muss. Diese Woche stehen die Spiele „Watte mit Nase transportieren“ oder „Notenständer aufstellen“ zur Auswahl – mehr dazu in Das war das Sommerfest in Stadtschlaining.