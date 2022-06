PH Burgenland: Weisz als Rektorin wiederbestellt

Rektorin Weisz möchte gemeinsam mit ihrem Team in den nächsten fünf Jahren weiterhin die Schwerpunkte der PPH Burgenland in den Bereichen Digitalisierung, Elementarpädagogik, Mehrsprachigkeit und Volksgruppensprachen, Nachhaltigkeit, Persönlichkeitsbildung und Religion verankern und somit die PPH Burgenland als Expertin in Bildungsfragen regional noch stärker positionieren.

In enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion Burgenland sollen forschungsbasierte Angebote weiterentwickelt und umgesetzt werden, um Pädagoginnen und Pädagogen in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Rektorin Weisz meint dazu: „Ich sehe es als Ausdruck des Vertrauens und als große Chance, in dieser verantwortungsvollen Position weitere fünf Jahre tätig sein und unser Bildungswesen mitgestalten zu dürfen.“