Sport

„Burgenland Juniors“ doch nicht in Landesliga

Nach dem Wegfall des SV Mattersburg sucht die Fußballakdamie Burgenland einen neuen Trägerverein, also ein sportliches Ziel für die jungen Spieler. In den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass mit den „Burgenland Juniors“ ein eigener Verein gegründet wurde, der schon im Herbst in der Landesliga einsteigen soll. Diese Pläne sind aber vorerst vom Tisch.