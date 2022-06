Späte Erfüllung des Lebenstraums von Kunst

Die Meisterklassen für Malerei und Bildhauerei der Ortweinschule in Graz präsentierten ihre Abschlussarbeiten in der Galerie am Gries. Für Lisi Deutsch ging damit ein Lebenstraum in Erfüllung. Bei der Erfüllung ihres Traums halfen ihr Energie, Talent und ein Stipendium des Landes Burgenland.

Schwierige Umstände verhinderten Lebenstraum

In ihrem Atelier in Illmitz entsteht seit einigen Jahren eine Vielzahl an Zeichnungen, Gemälden, Skulpturen. Die Idee, eine Kunstschule zu besuchen, kam ihr bereits früh, jedoch erlaubten es die Umstände nicht, erzählt Deutsch: „Mit 15 wollte ich etwas lernen, durfte ich aber nicht.“ Deutsch stammt aus einer Arbeiterfamilie in Andau, sie hatte fünf Geschwister und das Geld war knapp. „Wir sind sehr streng erzogen worden, da hat es kein Aufmucken gegeben, streng heißt, wir sind auch geschlagen worden. Also es war wirklich eine schwere Kindheit“, so Deutsch.

Talent tief vergraben

Bereits mit 15 Jahren musste Lisi Deutsch in einer Fabrik arbeiten, absolvierte keine Lehre oder durfte keine Matura machen. An ein Kunststudium wagte sie kaum zu denken. „Es wäre als Spinnerei abgetan worden. Studieren bringt kein Geld, dann vielleicht auch noch Kunst, das wäre ja noch ärger“, so Deutsch. Die Illmitzerin vergrub all ihr Talent und ihre Ambitionen tief in sich. Mit Arbeit und bald eigener Familie, drei Kindern, war sie ausgelastet. Wenn auch nicht rundum glücklich.

Erweckung mit 40

„Irgendwann mit 40 ist es dann nicht länger zuschütten gegangen. Mein Mann hat das ja gewusst, hat mir einen Aktkurs geschenkt“, erzählt Deutsch. Mit diesem Malkurs im Künstlerdorf Neumarkt war für die verhinderte Künstlerin der Bann gebrochen: „Ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder einen Bleistift in der Hand hatte und eine Skizze gemacht habe, wusste ich – ja, das ist es, das wird es immer sein. Es war wie eine Erweckung.“

In ihrer Abschlussarbeit für die Meisterklasse thematisiert Lisi Deutsch Frauen in der Kunst. Sie holt in ihrer Arbeit bisher unsichtbare Frauen vor den Vorhang. Und damit nicht zuletzt auch sich selbst.