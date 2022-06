Alltagsradweg zwischen Pöttelsdorf und Mattersburg

Das Radfahren auf hochrangigen Landesstraßen sei nicht attraktiv und sei ein Sicherheitsrisiko, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Wichtige Ziele der Gemeinden und der Region sollen durch Radverbindungen gut erreichbar sein.

Sicherer Radweg

Der Radweg zwischen Arena Mattersburg und Pöttelsdorf wurde von den beiden Gemeinden in Kooperation mit dem Land Burgenland und der Mobilitätszentrale Burgenland umgesetzt. Der Routenverlauf führt vom Einkaufszentrum Arena Ost parallel zur B50 und schließt an der Gemeindegrenze an den ebenfalls neu errichteten Weg an. Am Pöttelsdorfer Gemeindegebiet wurde der Weg überwiegend als Güterweg für die gemeinsame Nutzung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Radfahrenden und zu Fußgängern ausgeführt.

Von der Arena Ost führt die Radverbindung Dank einer zusätzlichen Lichtsignalanlage über die Arenakreuzung sicher in die Arena West. „Ein bestehender Radweg verbindet schon jetzt das Stadtzentrum von Mattersburg mit dem Einkaufszentrum Arena und wird von den Mattersburgerinnen und Mattersburgern gerne genutzt. Auch der neue Radweg wird schon gut befahren“, betont Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ).

Anbindung an Radweg R1

Darüber hinaus wird damit auch eine zusätzliche Anbindung an den Radweg R1, die Hauptradroute durchs gesamte Burgenland, hergestellt. Das ist insbesondere für die Anrainer, die in Mattersburg nördlich der Michael-Koch-Straße wohnen, eine etwas direktere Verbindung zum R1 als bisher. Die gesamten Projektkosten belaufen sich auf rund 370.000 Euro.