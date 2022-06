Flüchtlinge: Doskozil fordert Unterstützung

Die Einsatzkräfte an den Grenzen seien wegen der vielen Flüchtlinge überlastet, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag. Derzeit würden pro Woche im Burgenland an die 1.000 Flüchtlinge aufgegriffen, so Doskozil. Er forderte die Bundesregierung auf, zu handeln.

Lösungen auf europäischer Ebene diskutieren

„Ich glaube, es ist höchst an der Zeit, hier etwas zu machen. Höchst an der Zeit das zu machen, was Österreich machen kann, in personeller Hinsicht die burgenländische Exekutive und auch die Soldaten zu unterstützen. Es ist aber schon längst überfällig, dafür Sorge zu tragen und einzutreten, dass man auf europäischer Ebene über Lösungen diskutiert“, so Doskozil.

Helferinnen und Helfer gefordert

Die steigende Zahl der Flüchtlinge hält auch das Rote Kreuz auf Trab. Manche Asylwerber würden derzeit sehr erschöpft nach Österreich kommen, sagte Florian Feldmann vom Roten Kreuz Neusiedl am See. Das habe vor allem mit den hohen Temperaturen zu tun. Oft würden nach tagelangen Märschen viele Flüchtlinge Blasen an den Füßen und andere Blessuren haben, so Feldmann.