Zentralmatura: Burgenländer überdurchschnittlich gut

Besonders in den AHS verlief die schriftliche Matura im Burgenland sehr gut. Negative Ergebnisse konnten Anfang Juni bei den mündlichen Komepensationsprüfungen noch ausgebessert werden. Nach dieser zweiten Chance bestanden in den Hauptfächern mehr als 99 Prozent der Schülerinnen und Schüler.

Burgenländer gut in Hauptfächern

In Englisch gab es in den AHS kein einziges „Nicht genügend“, in Deutsch und Mathematik scheiterten deutlich weniger als ein Prozent der Maturantinnen und Maturanten. In den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) gibt es ein ähnlich gutes Ergebnis: 0,5 Prozent aller Schüler bestanden nicht in Deutsch, in Englisch waren es 0,9 Prozent und in Mathematik etwa zwei Prozent. Im bundesweiten Vergleich schnitten die burgenländsichen Schulen in den drei Hauptfächern überdurchschnittlich gut ab.

Konstant hohes Niveau seit 2020

Seit 2020 liegt die Zahl der bestandenen Maturaprüfungen in Österreich auf einem konstant hohen Niveau. Seitdem wird die Jahresnote in die Maturanote eingerechnet. So kann trotz negativen Abschneidens bei der Klausur noch eine positive Note erreicht werden.

Viele Maturantinnen und Maturanten absolvieren in diesen Tagen ihre letzten mündlichen Prüfungen. Diese dauern vereinzelt noch bis zum 1. Juli.