Prächtige Kostüme für „Nabucco“

Der Peruaner Pepe Corzo designte die Kostüme, die nun bereits von den Hauptdarstellern in der Werkstatt probiert werden können. „Wir befinden uns in der Phase der Ausstattung, wo wir endlich die Sänger und Darsteller sehen. Wir versuchen, dass sie sich in den Kostümen wohlfühlen, dass sie gut darin aussehen, aber auch die beste Aufführung machen können“, so Kostümbildner Corzo.

120 Kostüme in Madrid und Lissabon gefertigt

Insgesamt sind es 120 Kostüme, die in Madrid und Lissabon von 60 Leuten gefertigt wurden. Der peruanische Designer Corzo und sein Team arbeiten in St. Margarethen konzentriert, in gelöster Atmosphäre. Fünf Schneiderinnen und Assistenten schwirren um eine einzelne Solistin. „Man fühlt sich besonders. Es hat schon etwas Spezielles, die Kostüme sind so toll. Sie sind alle handgemacht. Man freut sich auf jeden Fall aufs Projekt“, so Amélie Hois, die Darstellerin der „Anna“.

Verschiedene Farbtöne

Wie bei der Figur der „Anna“ werden Erdfarben für die Israeliten verwendet. Die Kostüme der herrschenden Babylonier hingegen zeigen dominantes Blau und Rot. „Abdallo ist ein Soldat, mit der Ausrüstung fühlt man sich sehr mächtig. Und ich glaube, das Kostüm unterstützt das“, so David Jagodic, Darsteller des „Abdallo“.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Spektakuläres Kostüm von „Nabucco“

Das spektakulärste Kostüm trägt die gottgleiche Titelfigur „Nabucco“: Ein Löwenkopf auf der einen Schulter, der Flügel eines Greifs auf der anderen Seite der Rüstung sowie eine mächtige Krone. Der griechische Bariton Aris Argiris fühlt sich durchs Kostüm verwandelt. „Es ist beeindruckend und wunderbar, ich glaube, das wird für das Publikum toll sein, mit der Videoprojektion. Es ist aber auch gewöhnungsbedürftig, man muss es trainieren. Das ist schon eine Herausforderung, aber eine, die ich gerne annehme“, freut sich Argiris, Darsteller des „Nabucco“. In den Kostümen wird Anfang Juli auf der Bühne im Steinbruch St. Margarethen geprobt.