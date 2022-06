Suche nach Stachelschweinen dauert an

Sie würden zwar immer wieder gesehen, seien aber schwer einzufangen. „Sie rennen relativ schnell“, sagte Tierpark-Betreiber Johann Acs im Gespräch mit der APA. Die hohe Vegetation erschwere die Suche.

Außerdem seien die Tiere nachtaktiv und in der freien Fläche unterwegs, was das Einfangen zu einer Herausforderung mache – aber: „Irgendwie werden wir sie erwischen“, meinte Acs. Die sechs Stachelschweine waren ausgebüxt, nachdem jemand am Pfingstmontag das Gitter des Geheges eingetreten hatte – mehr dazu in Stachelschweine aus Steppentierpark entlaufen.