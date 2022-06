Heißer Sonntag im Burgenland

Eines der höchstgelegenen Freibäder des Burgenlandes ist das Naturbad Bernstein. Es liegt mitten im Wald und war einst ein typisches 60er-Jahre Freibad. Heute gibt es hier Quellwasser ohne Chlor, dafür mit ganz viel grün und das freut die Besucher.

Badegäste in Bernstein

Gute Stimmung in Ritzing

Bei einem Wechsel vom Südburgenland ins Mittelburgenland stößt man unvermeidlich auf den Sonnensee Ritzing. Dieser machte am Sonntag seinem Namen alle Ehre. Auch hier gibt es jede Menge Wald, aber auch die Möglichkeit, vieles im Wasser zu tun.

Der See in Ritzing punktet mit einem breiten Angebot für die ganze Familie. Dort gibt es einen Sprungturm, eine Wasserrutsche, Stand Up Paddle etc. und damit haben am Sonnensee wirklich alle Generationen ihren Spaß.