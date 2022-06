Chronik

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Im Burgenland ist es dieses Wochenende zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Am Samstag ist ein Motorradfahrer bei Pama (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen. Am Sonntag hat es bei einem Frontalunfall bei Gritsch (Bezirk Jennersdorf) zwei Schwerverletzte gegeben.