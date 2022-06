208 CoV-Neuinfektionen, 27 Menschen im Spital

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 27 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 5 Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt

Österreichweit gibt es 6400 Neuinfektionen, 543 Spitalspatien, 35 davon auf Intensivstationen. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Samstag über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (5.409). Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 421,6 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Sonntag gab es in Österreich 59.693 aktive Fälle, um 2.993 mehr als am Tag zuvor.