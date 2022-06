Mehr Kultur im Südburgenland

Von Donnerstag bis Sonntag dauerte das „Erste PannoniArte Klassikfestival“ in Bad Tatzmannsdorf. Das Programm des Klassikfestivals, das nun jedes Jahr um dieselbe Zeit stattfinden soll, konnte sich durchaus sehen lassen. Es waren Stars der Klassik wie die Geigerin Lydia Bach oder die Mezzosopranistin Angelika Kirchschläger dabei.

Facetten erweitern

Initiiert haben das hochkarätige Klassikfestival Maria Aima Labra-Makk, sie unterrichtet an der Expositur der Universität Graz in Oberschützen und der Geschäftsführer des Tourismus von Bad Tatzmannsdorf, Richard Senninger. „Wir wollen diese Note verleihen, dass es hier um hochwertige Veranstaltungen geht, dass wir die Facetten von Tatzmannsdorf dafür erweitern und uns am nationalen Markt interessant machen“, so der Geschäftsführer.

ORF

„Lionheart“ Festival in Wolfau

Die Corona Pandemie hat uns alle hungrig nach Musik und Festivals gemacht, meinen auch die Initiatoren des „Lionhart“ Festivals (15.7-16.7) in Wolfau. Zwei Tage hindurch gibt es mit „Turbobier“ oder der deutschen Band „Dicht & Ergreifend“ ein breites Programm. Die Initiatoren Nick Koller und Max Ziegler kommen beide aus Wolfau.

ORF

„Wir verkaufen seit Weihnachten die Karten. Man hat gemerkt, im Winter war nicht so viel los. Aber jetzt, das merkt man schon, egal wo man unterwegs ist, ist überall super Stimmung. Und den Schwung wollen wir natürlich mitnehmen und nach Wolfau bringen“, so die Veranstalter.

ORF

Wenn es so weiterläuft, sei das „Lionheart“ Festival zum Start am 15. Juli ausverkauft, meinen die Veranstalter. Auch die Initiatoren in Bad Tatzmannsdorf sind mit den ersten Konzerttagen äußerst zufrieden.