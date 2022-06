Familiencafes für Vertriebene

Einmal in der Woche treffen sich in Oberwart an die 40 ukrainische Frauen und einige ältere Männer im Familiencafe des SOS Kinderdorfes. Solche Cafes gibt es mittlerweile auch in Pinkafeld, Jennersdorf und im steirischen Hartberg.

Möglichkeit der Vernetzung

„Im Burgenland wollen viele helfen, aber gerade ukrainische Frauen mit Kindern sind oft ziemlich einsam. Und wir wollten den Familien eine Plattform anbieten, wo sie sich vernetzt können“, so Marek Zeliska Leiter des SOS Kinderdorf Burgenland.

ORF

Sprache nicht größtes Problem

Um die Anliegen der Frauen kümmert sich die Diplomsozialarbeiterin Alina Schneeberger, die vor 20 Jahren aus der Ukraine nach Österreich gekommen ist.

Die Sprache ist nicht die größte Hürde sondern die Kommunikation. Das größte Problem sind meistens Fragen rund um die Versicherung oder auch um den Meldezettel", erklärte Diplomsozialarbeiterin Alina Schneeberger.

ORF

Organisiert werden auch Deutschkurse und Ausflüge für Kinder. Weiters können auch burgenländische Quartiergeber sich mit ihren Anliegen an das SOS Kinderdorf wenden.