Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten

Der bisherige Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl, geht in Pension. Sein Nachfolger wird am Samstag gewählt. Er wird Franz Kropf heißen, er ist der Jennersdorfer Bezirks-feuerwehr-kommandant. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Freiwilligkeit, Kameradschaft und Freundschaft stehen für den 53-jährigen Kropf an erster Stelle. Außerdem fordert er ein „Ende des Nord-Süd-Denkens“, also eine Gleichbehandlung aller Wehren von Nord bis Süd, wie er sagt.

364 Wahlberechtigte

Auch die zwei Stellvetreter des Landesfeuerwehrkommandanten werden heute gewählt. Die Feuerwehrkommandanten werden im Burgenland seit dem Vorjahr von ihren Mitgliedern gewählt. 364 Feuerwehr-, Abschnittsfeuerwehr- und Bezirksfeuerwehr-kommandanten und deren Stellvertreter sind heute dazu aufgerufen, die höchsten Feuerwehrvertreter des Landes zu wählen, heißt es vom Landesfeuerwehrkommando.

Wahlleiter ist Landesfeuerwehr-Direktor Sven Karner, der seit 2020 im Amt ist. Landesrat Heinrich Dorner, spricht vom „nächsten Schritt zu einer echten Demokratisierung im Feuerwehrwesen“.