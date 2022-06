Kultur

Jazz Fest Wiesen: Zurück zu den Wurzeln

Am 16. Juli geht auf dem Festivalgelände in Wiesen wieder das Jazz Fest über die Bühne. Neben den zahlreichen anderen Konzerten mit Künstlern aus fast allen musikalischen Stilrichtungen, will man mit dem Jazz Fest an die legändern Festivals vergangener Jahre anknüpfen.