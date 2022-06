Wirtschaft

Elektronikfirma ELRA setzt auf Nachhaltigkeit

Die Elektronikfirma ELRA Antriebstechnik in Jois (Bezirk Neusiedl am See) hat beim Bau des neuen Betriebsgebäudes großen Wert auf Energieeffizienz gelegt. Rund 55 Prozent des Energiebedarfs erzeugen die firmeneigenen Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen.