25.000 Euro bei Benefizgala für „Burgenland hilft“ gespendet

Die Spendengala gestern am Abend im Schloss Esterhazy in Eisenstadt stand unter dem Motto Solidarität. Dafür gab es auch viel prominente Unterstützung. Kulinarisch wurden die 140 Gäste von Haubenkoch Max Stigl verwöhnt, musikalisch vom Jazzquartett des Joseph Haydn Konservatoriums und auch Künstler und Künstlerinnen unterstützen diesen Abend.

Hilfsfonds hilft bereits

Nach fast zwei-jähriger Pause sind Benefizveranstaltungen nun wieder möglich und die Spenden werden dringend benötigt. „Der burgenländische Hilfsfonds ist damals am Beginn der Pandemie angetreten, um Menschen zu helfen, die in besonders schwierige Situationen gekommen sind. Nach zwei Jahren Arbeit können wir sehen, dass diese Arbeit Früchte getragen hat“, so Dominik Orieschnig stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Vereins „Burgenland hilft“.

ORF

„Wir konnten so unterschiedlich helfen, ganz jungen Menschen, älteren Menschen, Menschen, die sich keine Miete mehr leisten konnten, die in Gefahr waren, dass ihnen der Strom abgeschaltet wird. Gut war, dass die Menschen auch in Zeiten der Pandemie Geld überweisen konnten“, so Christa Prets Vorsitzende des Vereins „Burgenland hilft“.