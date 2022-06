Wirtschaft

Spatenstich für größten Photovoltaik-Park Österreichs

In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) entsteht auf rund 1,5 Quadratkilometern Fläche Österreichs erster 100-MW-Photovoltaikpark. 150 Millionen Euro kostet das Projekt. Die Anlage erzeugt rund 165.000 Megawattstunden Strom. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2022 geplant.