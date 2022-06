Chronik

Stachelschweine aus Steppentierpark entlaufen

Rund um den Steppentierpark Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) läuft derzeit die Suche nach sechs entlaufenen Stachelschweinen. Am Pfingstmontag wurde das Gitter der Tiere aufgebrochen, so konnten sie entkommen.