Forschung: Unternehmen besser informieren

Vor allem mit Informationsveranstaltungen möchte die burgenländische Wirtschaftskammer eines erreichen: Unternehmen mit den passenden Förderungen zusammen bringen, so Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth. „Ich glaube das Ziel dieser Veranstaltung ist es jenen Mut zu machen die eine gute Idee haben, das weiterzuentwickeln und es so zu entwickeln, dass es wirtschaftlich auch nutzbar ist“, so Nemeth.

Mit entsprechenden Förderungen will die Wirtschaftskammer Unternehmen unter die Arme greifen. Viele denken allerdings gar nicht daran Förderungen zu beantragen und das, obwohl sie bereits innovative Ideen in die Praxis umsetzen. Einer der Gründe, warum das Burgenland österreichweit die niedrigste Forschungsquote hat, sagte Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

„Passiert mehr, als gemeldet wird“

„Die Forschungsquote berechnet sich ja daraus, dass diese Daten eingemeldet werden an die Statistik Austria und alles was nicht gemeldet wird, kann nicht erfasst werden und ich denk im Burgenland passiert weit mehr, als in der Statistik erfasst wird“, so Schneemann. Somit wartet sowohl auf das Land, als auch auf die burgenländische Wirtschaftskammer derzeit vor allem eines – nämlich viel Aufklärungsarbeit.