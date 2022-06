Mädchen-Fußballiga: Theresianum Eisenstadt im Finale

Es war die Sensation – die Spielerinnen des Gymnasiums Wien-Polgarstraße waren am Boden zerstört, die Schülerinnen des Theresianums Eisenstadt feiern einen 1:0 Halbfinalsieg und damit den Finaleinzug. „Jetzt mit den Mädchen im Bundesfinale zu stehen ist natürlich ein außergewöhnliches Ereignis und wir freuen uns da sehr drüber“, so Christoph Schalling. „Dass wir es so weit schaffen, das war fast unvorstellbar, aber jetzt haben wirs geschafft und jetzt sind wir sehr glücklich“, sagte Helena Strobl.

In der 12. Minute gelang Helena Strobl das entscheidende Tor zum 1:0. Es ist nicht ihr erster wichtiger Treffer. „Ich habe beim Landesfinale schon unser Tor geschossen, das entscheidende Tor. Also, es ist ein Spitzen-Gefühl wenn alle auf einen zulaufen und alle sich freuen“, so Strobl.

ORF

Teamgeist und Defensive

Das Geheimrezept der Eisenstädterinnen: Ihr Teamgeist und vor allem auch die Defensive. Torhüterin Katharina Gartner muss bisher im gesamten Turnier kein einziges Mal hinter sich greifen. „Ich habe eine tolle Abwehr mit unserer Abwehrchefin, der Michelle. Links und rechts die Lisa und die Hannah, die sind auch Bombe hinten. Also, so schaff ich das immer“, meinte Torhüterin Katharina Gartner.

Das Burgenland darf als Veranstalter ein zweites Team im Bundesfinale stellen. Das Gymnasium Neusiedl bleibt in den Gruppenspielen ohne Chance und verliert viermal 0:4. Im Spiel um den neunten Platz gelingt mit dem 3:1 Sieg gegen Schwaz aber ein versöhnlicher Abschluss. „Es war eine sehr gute Erfahrung, das Publikum hat uns angefeuert, das freut mich sehr. Das Gymnasium Neusiedl, wir wurden unterstützt“, so Leonie Pecher.

ORF

„Alles gut geklappt“

Am Mittwoch steigt neben dem Finale noch das Spiel um Platz drei, dann ist das Turnier schon wieder Geschichte. Rund 150 Spielerinnen und Betreuer aus allen Bundesländern sind in Neusiedl zu Gast. Das vorläufige Fazit ist jedenfalls positiv. „Es hat alles gut geklappt und wenn es morgen so weitergeht und es auch keine Verletzten gibt und weiterhin faire Spiele, dann bin ich happy“, so Jakob Knöbl.