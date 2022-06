Nova Rock: Das große Aufräumen am Tag danach

Die tiefe Schlamm- und Matschschicht der vergangenen Tage ist am Montag einer Staubwolke gewichen. Zurück blieb nach vier Tagen Nova Rock auch einiges Abfall. Die Aufräumarbeiten und der Abbau der Bühnen werden noch einige Tage dauern.

Die Einsatzkräfte waren am Montag noch bis Mittag an Ort und Stelle. Der ÖAMTC sprach am Vormittag von rund 2.500 Fahrzeugen, die noch am Festivalgelände waren, insgesamt musste der ÖAMTC zu 500 Panneneinsätzen ausrücken. Hauptgrund für die Einsätze seien leere Batterien und verlorene Autoschlüssel, aber auch in den Spurrinnen am Gelände blieben laut ÖAMTC immer wieder Fahrzeuge stecken.

Die Bezirkshauptmannschaft (BH) Neusiedl am See zog am Montag eine positive Bilanz über das erste Nova-Rock-Festival nach zweijähriger pandemiebedingter Pause. Herausforderungen wie den Starkregen habe man mit dem Veranstalter und den Einsatzorganisationen gut bewältigt, hieß es in einer Aussendung. Seitens der BH seien bis zu zwölf Mitarbeiter an Ort und Stelle gewesen.

Alko- und Drogenlenker erwischt

Bei Schwerpunktaktionen im Umfeld des Festivalgeländes wurden am Wochenende 44 Alko- und Drogenlenker erwischt. 31 Lenker – 28 Männer und drei Frauen – waren laut Polizei alkoholisiert, zehn davon hatten mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut. Die höchste Alkoholisierung wurde mit 1,84 Promille bei einem 30-jährigen Steirer festgestellt. 13 Lenker waren durch Suchtmittel beeinträchtigt.

Der Führerschein wurde 23 Personen vorläufig abgenommen. Über die weiteren Einsätze beim Festival wollen Polizei und Rotes Kreuz nach der erfolgten Abreise am Montagnachmittag Bilanz ziehen.