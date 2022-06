Ehemaliger AK-Vizepräsident Dvorak tot

Mit Dvorak hätten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen echten Vorkämpfer verloren, sagt AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Dvorak habe sein Berufsleben den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewidmet, sei es in der Sozialversicherung, in der Gewerkschaftsbewegung oder in der Arbeiterkammer.

In der Arbeiterkammer Burgenland war Dvorak seit 1999 als Kammerrat Mitglied in der AK-Vollversammlung, von 2009 bis heute Mitglied in mehreren Ausschüssen, von Mai 2013 bis Jänner 2022 Vorstandsmitglied und von 2019 bis Jänner 2022 Vizepräsident. Er war auch Träger des Landesehrenzeichens.