3.200 Hektar für Photovoltaik benötigt

Am Flughafen Wien-Schwechat wurde vor kurzem die größte Photovoltaik-Anlage Österreichs eröffnet. Sie ist 24 Hektar groß. Das entspricht einem Feld von rund 500 mal 500 Metern Länge. Im Burgenland wird es in Zukunft noch viel größere Photovoltaik-Anlagen geben, zum Beispiel in Nickelsdorf. Sie wird fast siebenmal so groß sein. Die bisher größte Photovoltaik-Anlage des Burgenlandes ist in Punitz (Bezirk Güssing) errichtet worden. Sie ist sechs Hektar groß.

ORF

Zinggl: Fleckerlteppich verhindern

Solche Anlagen würden bewilligt, weil ein Fleckerlteppich, der sich über das ganze Burgenland ziehe, verhindert werden solle, erklärte Peter Zinggl vom Hauptreferat Landesplanung. Dabei sollten wirklich die besten Flächen gesucht werden. Dabei spielten Fragen des Landschaftsschutzes, des Naturschutzes, der landwirtschaftlichen Nutzung und des Netzzugangs eine Rolle.

ORF

Widerstand gegen PV-Anlagen auf Freiflächen

In einzelnen Gemeinden regt sich aber Widerstand. In Wimpassing scheiterte die Errichtung einer 64 Hektar großen Anlage an einer Volksabstimmung – mehr dazu in Wimpassing stimmt gegen Mega-Photovoltaikanlage. Ein Argument der Gegner: Photovoltaik-Anlagen sollten besser auf Dächer montiert werden.

ORF

Verschiedene Schwierigkeiten beim Dachflächenausbau

Anbieten würden sich zum Beispiel Lagerhallen. Das Dach des Logistikzentrums der Supermarktkette Lidl in Müllendorf steht zum Beispiel leer. Auf Nachfrage des ORF Burgenland antwortete das Unternehmen, dass derzeit die Umsetzung einer Photovoltaik-Anlage geprüft werde. Eine noch größere, nagelneue Lagerhalle mit einer Dachfläche von drei Hektar steht gleich daneben. Der Eigentümer, die deutsche Firma Garbe, hat sich dazu bekannt, all seine Logistikimmobilien mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten. In Müllendorf sei allerdings das vorhandene Stromnetz noch nicht so ausgelegt, dass der Strom eingeleitet werden könnte.

Beim Dachflächenausbau kommen noch weitere Probleme dazu. Man habe in einer gewissen Region alle Industrie- und Gewerbebetriebe angesprochen und am Ende des Tages seien nur zehn bis 15 Prozent der Flächen übriggeblieben, auf denen eine Errichtung in den nächsten zwei bis drei Jahren noch möglich oder gewünscht war, so der Parndorfer Windpark- und Photovoltaik-Betreiber Lukas Püspök.

ORF

Mit PV-Anlage bleibt Dach 25 Jahre unverändert

Ein Blick von oben auf Parndorf zeigt, dass auf einigen Gebäuden bereits Sonnenstrom produziert wird, auf anderen aber – noch – nicht. Ein Ausbau der Photovoltaik auf einem Industriedach bedeute auch, dass das Dach für 25 Jahre nicht verändert werden könne, so Püspök. Eine langfristige Planung der Betriebe sei oft schwer mit dem Photovoltaik-Ausbau auf dem Dach in Einklang zu bringen. Zudem sind die Errichtungskosten auf Dächern höher als auf dem freien Feld.

ORF

Laut einer aktuellen Studie der österreichischen Energieagentur können im Burgenland maximal 500 Hektar Photovoltaik-Paneele auf Dächern errichtet werden. Das ist nur ein knappes Siebtel jener Fläche, die insgesamt benötigt wird. Es bleibt ein Bedarf von 2.700 Hektar auf dem Boden. Laut Püspök findet mit PV-Anlagen auf Freiflächen aber de facto gar keine Bodenversiegelung statt, weil nichts betoniert werde, sondern nur Steher in den Boden gerammt wurden.

ORF

Gemessen am gesamten Burgenland müssten 0,7 Prozent der Landfläche für Photovoltaik-Anlagen verwendet werden. Zum Vergleich: Die Ackerfläche, die brach liegt, beträgt 2,2 Prozent, ist also mehr als dreimal so groß.