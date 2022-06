Nova Rock: Fans feiern „friedlich ausgelassen“

Mit Sonnenschein und guter Stimmung begann der dritte Konzerttag in Nickelsdorf. Die Lage auf dem Festival-Gelände hat sich nach den Problemen mit Schlamm und Starkregen zum Auftakt beruhigt – mehr dazu in Nova Rock: Millionenkosten durch Regen und Nova Rock: Verspäteter Auftakt nach Regen.

Festival-Gäste über ihre bisherigen Erfahrungen

Fans trotzen allen Widrigkeiten

Die Fans ließen sich die Freude an dem Mega-Festival weder vom Wetter noch von den Problemen mit den Toilettenanlagen verderben: Die mobilen Anlagen konnten am Freitag teilweise stundenlang nicht benutzt werden, weil es nicht möglich war, alle Positionen mit den Abpumpwagen anzufahren. Am Samstag besserte sich die Lage.

Fotostrecke mit 20 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Besucher fiel von der Bühne

Das Rote Kreuz behandelte bis Samstagnachmittag insgesamt 938 Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände, 48 Gäste mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden. Laut einem Sprecher des Roten Kreuzes musste ein Gast, der von einer Bühne gefallen war, in der vergangenen Nacht mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen werden – allerdings nur zur Abklärung.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Zapfl: Froh über Festival

Die Gemeinde Nickelsdorf hat mit Festivalgästen bereits Erfahrung und profitiert auch von dem Großevent auf den Pannonia Fields. So wurde zum Beispiel bereits Samstagmorgen die Bäckerei im Ort gestürmt. Man sei froh, dass das Nova Rock nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden könne, sagte der Nickelsdorfer Bürgermeister, Gerhard Zapfl (SPÖ). Die Verkehrsprobleme zu Beginn seien dem Wetter geschuldet gewesen und zum Glück jetzt alle vorbei. Fakt sei, dass der Verkehr zeitweise komplett stillgestanden sei. Er habe natürlich deswegen viele Anrufe bekommen. Doch man sei froh, dass viele Leute hier seien und bisher alles friedlich ablaufe.