ORF Burgenland

Rasanter Spaß beim Sommerfest Podersdorf

Der Wettergott war am Freitagabend dem ORF-Burgenland-Sommerfest in Podersdorf hold: Vielerorts war es regnerisch, doch in Podersdorf lachte die Sonne. ORF-Burgenland-Moderatorin Kristina Buconjic stellte beim Spiel „Alle gegen Unger“ ihre Qualitäten als Rennfahrerin unter Beweis.