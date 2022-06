Chronik

Pinkafeld: Balkon eines Wohnhauses brannte

In Pinkafeld ist am Freitagnachmittag ein Balkon im ersten Stockwerk eines Wohnhauses in Flammen gestanden. Ein Fenster und eine Tür barsten, berichtete die Feuerwehr Pinkafeld. Ein Übergreifen des Brandes auf die Räumlichkeiten wurde verhindert.